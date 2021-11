'Climate Reporting Awards' : 40 institutions internationales en compétition

(Boursier.com) — Pour la 4ème édition des 'International Climate Reporting Awards', un évènement prestigieux a réuni de nombreux leaders internationaux de la finance durable. Cette manifestation est organisée conjointement par le Think Tank 2o Investing Initiative (2DII), l'Agence française de la transition écologique (ADEME), et le Ministère de la Transition écologique (CGDD).

Thibaut Ghirardi, Directeur général France, 2o Investing Initiative a déclaré : "La qualité des institutions financières qui ont répondu présentes aux prix internationaux du reporting climat illustre l'actualité importante qui occupe désormais l'ensemble du monde de la finance. Si la route vers la finance durable est désormais acquise et largement engagée, son résultat positif dépendra des conditions précises de sa mise en oeuvre ; à cet égard le reporting climat et ses futures évolutions sont absolument décisif et nous nous réjouissons d'être une aiguillon pour faire progresser l'ensemble des acteurs en France, comme à l'international."

Prix :

-Gestionnaires d'actifs : ERAFP

-Banques : KBC Group

-Compagnie d'assurance : Aviva

-Prix du Jury : AXA Group