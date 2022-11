Climat : La feuille de route 'Net Zero' de BNPP AM repose sur 10 engagements

En tant que signataire de l'initiative Net Zero Asset Managers ("NZAM"), BNP Paribas Asset Management s'est engagé à soutenir les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'alignement des investissements sur la neutralité carbone d'ici 2050.

Aujourd'hui, BNPP AM présente sa feuille de route "Net Zero", qui définit l'alignement progressif de ses portefeuilles d'investissements avec l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050, les mesures associées d'engagement actionnarial et de réduction des émissions issues de ses propres activités.

La feuille de route Net Zero de BNPP AM repose sur 10 engagements :

1. Réduire l'empreinte carbone de ses investissements de 30% d'ici 2025 et de 50% d'ici 2030 (par rapport aux données de référence de 2019)

2. Aligner ses investissements sur la neutralité carbone, en ciblant 60% du périmètre d'investissement dans des entreprises ayant déjà atteint la neutralité carbone, alignées avec cet objectif ou en cours d'alignement d'ici 2030; pour atteindre 100% du périmètre d'ici 2040

3. Achever totalement la sortie du charbon d'ici 2030 au sein de l'Union Européenne et des pays de l'OCDE et d'ici 2040 pour le reste du monde

4. Augmenter ses investissements thématiques dans les solutions environnementales et climatiques

5. Accompagner ses clients dans leur transition vers la neutralité carbone

6. Voter en faveur de l'action climatique des entreprises dans le cadre des assemblées générales

7. Engager le dialogue avec les entreprises dans ses portefeuilles de gestion sur la neutralité carbone

8. Plaider en faveur de politiques climatiques nationales et internationales alignées sur la neutralité carbone

9. Réduire son empreinte opérationnelle, améliorer son efficacité énergétique et recourir davantage aux énergies vertes

10. Rendre compte aux parties prenantes des progrès réalisés

Ces engagements s'appuient sur le travail accompli par BNPP AM au cours des dernières années. BNPP AM s'implique activement en faveur de l'investissement durable depuis le lancement de son premier fonds ISR en 2002, et s'est engagée en 2015 à contribuer à la réalisation des objectifs de l'Accord de Paris. Depuis lors, les preuves scientifiques des impacts causés par l'Homme et des effets potentiellement néfastes du réchauffement climatique de 1,5o C au-dessus des niveaux préindustriels se sont considérablement renforcées. Il est désormais très largement admis qu'il est essentiel d'atteindre la neutralité carbone au niveau mondial d'ici 2050 pour prévenir les dommages irréversibles et massifs causés par le changement climatique.

En 2019, BNPP AM a formalisé son approche dans sa stratégie "Global Sustainability", en s'engageant à apporter une contribution significative à la transition énergétique à faible émission de carbone.

En novembre 2021, BNPP AM a renforcé cet engagement en devenant signataire de l'initiative Net Zero Asset Managers, un groupe international de gérants d'actifs qui soutient l'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050 au plus tard.

La feuille de route Net Zero de BNPP AM couvre un périmètre initial de 250 milliards d'euros, soit 50% de ses actifs sous gestion. BNPP AM prévoit à la fois d'accroître la proportion de ses encours couverts par ses engagements et de renforcer ses objectifs pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 au plus tard. BNPP AM collaborera étroitement avec ses clients, les entreprises en portefeuille, ses pairs du secteur, les décideurs politiques et la société civile dans son ensemble pour atteindre l'objectif d'une économie neutre en carbone d'ici le milieu du siècle.

Sandro Pierri, CEO de BNPP AM, commente : "La société évolue progressivement vers un avenir neutre en carbone. En tant que gérant d'actifs responsable, nous devons également entreprendre la transition de nos investissements vers la neutralité carbone, de façon à combiner des résultats positifs tangibles pour la société avec des rendements financiers durables pour nos clients. Nous sommes convaincus qu'il est essentiel de passer à une économie faible en carbone, écologiquement responsable et plus juste pour assurer la durabilité à long terme des marchés de capitaux. Notre capacité à délivrer, sur le long-terme, des rendements durables pour les investissements de nos clients en dépend."