CleverConnect lève 30 millions d'euros

(Boursier.com) — CleverConnect , spécialiste des solutions de recrutement, annonce la finalisation d'une nouvelle levée de fonds de 30 millions d'euros (Série B) réalisée auprès de ses investisseurs historiques, Citizen Capital et Sofiouest, mais aussi soutenue par Digital Plus Partners (Allemagne).

Ce nouveau tour de table va permettre à l'entreprise, non seulement d'accélérer son déploiement européen, mais également de renforcer ses équipes, et accélérer ses investissements en IA pour révolutionner les solutions de Talent Acquisition. L'ambition de CleverConnect : s'imposer comme le leader européen du marché du Talent Acquisition, et accompagner toujours plus de candidats dans leur recherche d'emplois, et ce sur l'ensemble du continent.