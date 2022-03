Clear Skye a levé 14 millions de dollars

(Boursier.com) — Clear Skye, qui a annoncé aujourd'hui avoir levé 14 millions de dollars lors d'un tour de table de série A, a déclaré que sa plate-forme de gouvernance et d'administration des identités (IGA), native de ServiceNow, connaît une forte demande de la part des grandes entreprises. Et des solutions d'identité supplémentaires pour ServiceNow et d'autres applications professionnelles clés sont actuellement en préparation, a déclaré le PDG John Milburn à VentureBeat...