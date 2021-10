Classement GRESB 2021 : Ivanhoé Cambridge poursuit l'amélioration de sa performance ESG

(Boursier.com) — Ivanhoé Cambridge, leader mondial de l'immobilier, annonce aujourd'hui avoir amélioré, pour la septième année d'affilée, son classement au sondage annuel du Global ESG Benchmark for Real Estate (GRESB), qui fait état de l'impact concret de ses efforts sur le plan environnemental, social et des meilleures pratiques de gouvernance :

-Son portefeuille canadien atteint le premier rang de sa catégorie avec un score de 91/100 et une note parfaite de 30/30 dans l'évaluation de la gestion ESG (leadership, politiques et reddition de comptes) ;

-Un score de 86/100, en progression d'un point par rapport à 2020, pour son portefeuille global ;

-Une note de 56/70 en matière de score de performance ESG, soit 10 points de plus que le score moyen obtenu par les participants au GRESB. Ivanhoé Cambridge se démarque notamment grâce à ses pratiques de contrôle de la qualité des données, ainsi qu'en matière de certifications de ses immeubles.

Une performance remarquable compte tenu de la taille importante du portefeuille mondial d'Ivanhoé Cambridge, quatre fois supérieure à la moyenne des pairs participants au GRESB.

Ce résultat met ainsi en lumière les initiatives mises en oeuvre dans le cadre de la démarche de responsabilité sociale d'entreprise (RSE) d'Ivanhoé Cambridge qui constitue une priorité de son plan stratégique et de sa vision à moyen et long terme.

En avril 2021, Ivanhoé Cambridge a d'ailleurs dévoilé un programme ambitieux visant à atteindre la neutralité carbone de son portefeuille international d'ici à 2040. Face à l'urgence climatique, la société s'est engagée à réduire de 35 % l'intensité carbone de son portefeuille en 2025 par rapport à 2017. Par ailleurs, Ivanhoé Cambridge augmentera ses investissements sobres en carbone de plus de 6 milliards de dollars canadiens d'ici 2025 par rapport à 2017. Enfin, à partir de 2025, la société s'engage à ce que tous ses projets de développement soient net-zéro carbone.

De plus, comme annoncé récemment, Ivanhoé Cambridge a procédé à la conversion de 8,5 milliards de dollars de financements corporatifs en les indexant à sa performance ESG. Le score GRESB est l'un des indicateurs clés de performance ESG permettant à Ivanhoé Cambridge d'avoir accès à des conditions de financement plus avantageuses.

Stéphane Villemain, Vice-Président, Responsabilité sociale d'entreprise d'Ivanhoé Cambridge, commente : "Notre participation à GRESB depuis sept ans nous permet d'évaluer objectivement nos initiatives en matière d'ESG et d'ainsi accélérer nos progrès. En collaboration avec nos partenaires nous continuons de déployer des efforts considérables afin de demeurer un chef de file au sein de l'industrie immobilière. Nous avons encore de nombreux défis à relever, notamment pour renforcer la qualité de la donnée d'évaluation, et ainsi nous permettre d'être plus agiles dans nos décisions."