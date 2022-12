Clartan et Ethos : du nouveau

(Boursier.com) — Le fonds durable 'small & mid cap' proposé par Clartan et Ethos obtient pour la seconde fois la certification FNG

Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap a été soumis de nouveau à la certification du Forum allemand pour les investissements durables (FNG).

"Nous sommes très satisfaits de ce résultat qui démontre que la stratégie de durabilité mise en oeuvre avec la Fondation Ethos va dans la bonne direction" souligne Guillaume Brisset, Directeur Général de Clartan Associés.

FNG est un label indépendant et certainement l'un des plus crédibles en Europe. Il couronne plus de 25 années d'expertise d'Ethos dans la finance durable.

Une approche rigoureuse et transparente

Lancé en 2015 par l'Université d'Hambourg, le label FNG est une norme de qualité pour les investissements durables particulièrement reconnue sur les marchés financiers germanophones. Les fonds qui obtiennent la certification doivent démontrer qu'ils poursuivent une approche de durabilité rigoureuse et transparente. La norme de qualité comprend notamment des exigences de présentation de la stratégie durable du fonds, l'exclusion de certains secteurs (armement, nucléaire, charbon, tabac, etc.) ainsi qu'une vérification de l'ensemble du portefeuille selon certains critères de durabilité.

Avec plus de 80 questions, le processus de certification s'intéresse aussi bien au style d'investissement durable qu'aux capacités de recherche ESG et au processus d'engagement auprès des entreprises détenues en portefeuille. Des éléments tels que le reporting, le suivi des controverses et l'actionnariat actif jouent également un rôle important.

L'équipe d'évaluation du label FNG est présidée par le professeur Timo Busch du groupe de recherche sur la finance durable de l'université de Hambourg. Un comité indépendant doté d'une expertise interdisciplinaire accompagne également le processus d'examen et d'évaluation.

La certification de durabilité FNG doit être renouvelée chaque année.