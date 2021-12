Claroty : financement en série E de 400 M$

(Boursier.com) — Claroty annonce un financement en série E de 400 millions de dollars et un accord en vue d'acquérir Medigate, le leader de la sécurité IoT dans le domaine de la santé. Cette double annonce est une nouvelle étape dans le développement de Claroty, qui ambitionne de sécuriser l'Internet étendu des objets (XIoT) soit tous les systèmes cyber-physiques (CPS) dans les environnements industriels, de santé et d'entreprise.

Ce tour de table porte le financement total de la société à 635 millions de dollars, ce qui en fait la société de cybersécurité la mieux financée dans les secteurs de l'industrie (OT), de la santé (IoMT) et de l'IoT d'entreprise.