Clarity AI soutiendra le reporting SFDR de BlackRock

(Boursier.com) — Les données de Clarity AI sont déjà intégrées à Aladdin et mises à disposition des clients de BlackRock pour répondre à leurs besoins en termes de reporting SFDR

Clarity AI, plateforme technologique de référence mondiale au service de la durabilité, annonce aujourd'hui que ses données de durabilité, intégrées à la plateforme Aladdin de BlackRock, seront utilisées pour la préparation du reporting d'enterprise de BlackRock dans le cadre du règlement sur la finance durable, baptisé SFDR ("Sustainable Finance Disclosure Regulation").

BlackRock s'appuiera sur les capacités, les données et l'expertise de Clarity AI afin de fournir un reporting efficace et précis des indicateurs relatifs aux principales incidences négatives en matière de durabilité (ou indicateurs "PAI" pour "Principal Adverse Impacts" en anglais). Les indicateurs PAI sont un ensemble de mesures ESG spécifiques stipulées par l'Union Européenne dans le cadre du règlement SFDR, lequel impose une communication de durabilité granulaire aux sociétés de gestion d'actifs et aux autres acteurs des marchés financiers.

"Nous sommes ravis d'approfondir notre relation client avec BlackRock", a déclaré Rebeca Minguela, fondatrice et PDG de Clarity AI. "Grâce à notre plateforme technologique complète en matière de durabilité, nous bénéficions d'une position unique sur le marché pour assurer une conformité parfaite en matière de communication réglementaire, notamment pour le règlement SFDR, les taxonomies européenne et britannique, le reporting TCFD et la directive MiFID II. Les acteurs des marchés financiers de toute taille peuvent tirer parti de ces capacités par le biais d'intégrations personnalisées ou via notre application web prête à l'emploi."