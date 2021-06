Clarion Partners Europe sécurise un financement de 30 ME

Clarion Partners Europe sécurise un financement de 30 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Clarion Partners Europe, gestionnaire de fonds d'investissement immobilier spécialisé dans les actifs logistiques et industriels, a conclu un prêt de développement senior de 30 millions d'euros et une ligne de crédit de TVA d'environ 8 millions d'euros auprès de la Caisse d'Epargne Ile-de -France (Groupe BPCE) et d'AEW, gestionnaire d'investissement mondial, pour financer la construction d'un entrepôt de classe A au coeur du parc de l'A5 situé à Réau, à 40 kilomètres au sud-est de Paris.

Clarion Partners Europe a acquis le site en VEFA pour le compte de l'un de ses fonds, en octobre de l'année dernière.

La construction de cet entrepôt logistique est en cours, avec une livraison prévue d'ici la fin de cette année. Cet entrepôt de dernière génération développera une surface de 68.642 m(2) et bénéficiera d'une hauteur libre de 11,5 m. L'ensemble vise une certification BREEAM Very Good.

Thorben Schäfer, directeur des investissements chez Clarion Partners Europe, a déclaré : "Nous sommes ravis de travailler avec la Caisse d'Epargne Ile-de-France et AEW sur ce projet passionnant. Nous souhaitons accroître notre présence en France qui est l'un de nos marchés clés en nouant de nouveaux partenariats avec des établissements bancaires de premier plan."