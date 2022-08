Clarion Partners Europe a annoncé le succès de sa récente levée de fond

(Boursier.com) — Clarion Partners Europe (UK) Limited (Clarion Partners Europe), gestionnaire de fonds d'investissement spécialisé en immobilier logistique et industriel en Europe, a annoncé le succès de sa récente levée de fonds auprès d'un panel d'investisseurs institutionnels de premier rang basés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. D'un montant total de 882 millions d'euros, l'opération porte la capacité d'investissement de la plateforme logistique à 1,8 milliards d'euros.

Dans le prolongement de sa stratégie d'investissement actuelle, l'équipe de Clarion Partners Europe entreprendra l'acquisition et la construction d'actifs logistiques paneuropéens de classe A, s'appuyant sur plus de 16 ans d'expérience propre en tant que spécialiste du secteur, ainsi que sur l'expertise plurisectorielle de sa maison-mère américaine Clarion Partners LLC (Clarion Partners). Clarion Partners, l'actionnaire majoritaire de Clarion Partners Europe, est l'un des plus grands gestionnaires d'investissements immobiliers au monde avec plus de 75,9 milliards de dollars d'actifs sous gestion, dont un portefeuille industriel de plus de 900 propriétés, évalué à environ 39 milliards de dollars.