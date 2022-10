Citalid lève 12 ME

(Boursier.com) — Citalid , start-up française 'pure player' de la quantification financière des risques cyber, dévoile ce jour une levée de fonds (Série A) de 12 ME menée par Seventure Partners aux côtés de Relyens, Albingia, Fiblac et de ses investisseurs historiques Axeleo Capital (AXC) et BNP Paribas Développement.

Citalid a été lancée en 2018 par Maxime Cartan et Alexandre Dieulangard, tous deux spécialistes du renseignement sur les cybermenaces bénéficiant d'une expérience de premier plan au centre opérationnel de l'ANSSI (autorité nationale de cyberdéfense française). Pionnière de la "Cyber Risk Quantification" (CRQ), elle a construit sa légitimité auprès de la communauté cyber, qui a récompensé son innovation à de multiples reprises.

En 2020, la start-up a été sélectionnée par le gouvernement français dans la cadre du programme Grand Défi pour fédérer l'ensemble de l'écosystème du risque cyber, du RSSI à l'assureur en passant par le Risk Manager. Elle aide déjà plusieurs assureurs et courtiers à concevoir et tarifer des polices d'assurance adaptées à chaque client. Ses innovations dans ce domaine viennent d'ailleurs d'être plébiscitées par la Direction Générale du Trésor dans son rapport sur la cyberassurance.