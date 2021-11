Choix Solidaire change de dimension

(Boursier.com) — Choix Solidaire, Sicav au double label Finansol et ISR, change de dimension en approchant la barre des 150 millions d'euros d'encours et s'engage encore davantage vers la neutralité carbone.

Sicav historique d'Ecofi, labellisée ISR et solidaire (Finansol), Choix Solidaire finance les entreprises à forte plus-value sociale et/ou environnementale. Choix Solidaire répond ainsi parfaitement aux exigences de la Loi Pacte en matière de contrats d'assurance-vie qui s'appliqueront dès 2022.

Choix Solidaire s'approche de la barre des 150 millions d'euros d'encours, soit une progression de +74% depuis début 2021 et de +320% sur 5 ans. "Alliant sens et performance, elle a connu une performance annualisée de 3,4% sur les 19 dernières années" commente l'établissement.

De plus, Choix Solidaire - en cohérence avec la politique d'Ecofi - s'engage encore plus pour le Climat avec trois décisions structurantes :

- exclusion du pétrole ;

- exclusion du gaz non conventionnel ;

- objectif de faire mieux que son univers en matière d'intensité carbone, en prenant en

compte les émissions de gaz à effet de serre scopes 1, 2 et 3.