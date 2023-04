Choiseul REIM : actif à Paris

(Boursier.com) — Choiseul REIM, structure d'investissement et d'asset management, filiale de La Compagnie Financière de Choiseul, annonce avoir conclu la vente d'un ensemble mixte d'environ 8.000 m2 comportant des espaces de commerce, de bureaux et de logements, pour un montant supérieur à 600 millions d'euros. Situé dans un emplacement prime, à l'angle du 12-14 Castiglione et du 235 Saint-Honoré dans le 1er arrondissement de Paris, l'actif bénéficie d'une proximité immédiate avec l'iconique place Vendôme.

Cette transaction hors marché a été réalisée par Choiseul REIM pour le compte de la Foncière du 12/14 rue de Castiglione Paris, dans le cadre d'un contrat de VEFA (Vente en l'État Futur d'Achèvement) conclu avec le groupe Kering en janvier 2023. Choiseul REIM mènera également pendant les 30 prochains mois un programme complet de rénovation du 12/14 Castiglione afin de livrer au premier trimestre 2025 un immeuble haut de gamme répondant aux plus hautes normes du marché.

Au terme des travaux, le bâtiment répondra donc aux exigences maximales en matière de labels et sera ainsi certifié Breeam Excellent, HQE Exceptionnel et NF Habitat Très Performant. A la livraison, les lieux seront investis par la prestigieuse marque Gucci du groupe Kering, qui occupera jusqu'à 80% des espaces. D'ici-là, Choiseul REIM restera maître d'ouvrage délégué du projet afin d'accompagner son partenaire Kering.

Benjamin Hanouet, Président Directeur Général de Choiseul REIM, déclare : "Cette opération value-add reflète la stratégie et le savoir-faire des équipes de Choiseul REIM qui consistent à optimiser la valorisation de portefeuilles immobiliers via d'ambitieux programmes de restructuration, sur des localisations Prime, afin qu'ils répondent aux nouvelles attentes d'un marché marqué par la décompression des taux. Je tiens à souligner le travail remarquable de nos équipes qui ont fait preuve d'un réel engagement sur ce projet et d'une grande agilité pour traiter les nombreuses problématiques rencontrées, le tout avec une maitrise des délais, afin de cristalliser la valeur pour nos Sponsors."