Chedid Capital : nouvelle acquisition à Londres

(Boursier.com) — Chedid Europe Insurance & Reinsurance Brokerage Limited, filiale de Groupe Chedid Capital, annonce l'acquisition de 100% du capital social de la société Trilogy Managing General Agents Limited (Trilogy MGA) auprès de Resolution Underwriting Holdings Limited, toutes deux basées à Londres. Chedid Capital poursuit sa stratégie internationale visant à développer ses activités au Royaume-Uni, tout en étendant ses opérations dans le monde entier.

Fondée en 2013, Trilogy MGA est un agent général gestionnaire et un porteur de risque agréé par la Lloyd's qui souscrit une large gamme de classes d'assurance par l'intermédiaire de son représentant désigné Trilogy Underwriting Ltd. Elle est spécialisée dans la souscription d'assurances de dommages matériels et de responsabilité civile pour les PME britanniques. La société est réglementée par l'autorité britannique de conduite financière et exercera ses activités sous le nom de Milestone Risk Solutions Ltd.

Farid Chedid, président-directeur général du Groupe Chedid Capital, a déclaré : "Nous sommes fiers de cette acquisition et de voir notre groupe renforcer sa présence internationale sur cet important marché londonien. Une présence en tant que souscripteur sur cette place de marché nous permettra, d'une part, d'être plus proche de la clientèle internationale que le groupe sert, et, d'autre part, de soutenir l'expansion stratégique du groupe à travers les continents où nous opérons. Ce développement élargit non seulement notre portée mais aussi nos capacités et nos compétences pour fournir des solutions globales qui répondent aux besoins en constante évolution de notre clientèle diversifiée".

Christopher Harman, président de Resolution Underwriting, commente : "Nous avons été impressionnés par le professionnalisme des équipes de Chedid Capital et nous sommes heureux de l'issue de la négociation pour l'achat de Trilogy MGA. D'après nos échanges, je suis convaincu que cette acquisition est une étape importante pour l'avenir de Trilogy ainsi que pour l'expansion de Chedid Capital sur le marché londonien. Nous souhaitons à l'équipe de Chedid Capital un plein succès pour la suite".

Holding financière, Chedid Capital est un groupe d'investissement de premier plan dans les domaines de l'assurance et de la réassurance. Le groupe est présent en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud. Sa filiale Chedid Re, courtier officiel de Lloyd's, figure parmi les 20 plus grands courtiers de réassurance au monde.