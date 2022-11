Chedid Capital annonce l'ouverture d'un bureau à Paris

(Boursier.com) — Chedid Capital, holding financier leader du courtage en assurance et réassurance en Afrique et au Moyen-Orient, annonce l'ouverture d'un bureau à Paris pour sa filiale de réassurance Chedid Re. La création de cette entité Chedid Re France, société de Chedid Re Global Operations, membre du groupe Chedid Capital, poursuit trois objectifs : se rapprocher des réassureurs internationaux en France et en Europe ; apporter des services à ses clients présents en Europe ; et soutenir son expansion en Afrique.