Charterhouse Capital Partners investit dans France Valley

(Boursier.com) — Charterhouse Capital Partners LLP, l'une des sociétés de capital-investissement les plus anciennes en Europe, annonce avoir conclu un nouvel investissement dans France Valley, un gestionnaire d'actifs alternatifs spécialisé dans les actifs forestiers et immobiliers avec 4 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

Charterhouse investit aux côtés des fondateurs de France Valley, Guillaume Toussaint et Arnaud Filhol, ainsi que de l'ensemble de l'équipe de management, dans le cadre d'un partenariat ambitieux et collaboratif.

Fondée en 2013 et basée en France, France Valley propose deux solutions d'investissement principales - des fonds d'investissement dans les Actifs Naturels (forêt et vigne) et des fonds d'investissement en usufruit immobilier de SCPI - à une base d'investisseurs diversifiée composée à la fois d'institutionnels et de particuliers via des CGP (conseillers en gestion de patrimoine), des banques privées et des family offices. France Valley gère plus de 29.000 hectares de forêts en France et en Europe, ainsi que des vignobles en Champagne. Les fonds d'usufruit immobilier de France Valley sont structurés et permettent de percevoir des chroniques de flux de loyers d'actifs immobiliers en SCPI extrêmement diversifiés pour des investisseurs institutionnels, sans prendre de risque sur la valeur des actifs immobiliers sous-jacents.

France Valley évolue sur un marché en forte croissance avec d'importantes barrières à l'entrée. La demande des investisseurs pour les produits ESG continue d'augmenter et la société se trouve dans de parfaites dispositions pour tirer parti de cette tendance structurelle et durable.

Le partenariat avec Charterhouse permet à France Valley d'assumer son ambition de devenir le leader européen des Actifs Naturels et renouvelables, notamment grâce à de l'expansion géographique, au lancement de nouveaux produits diversifiés sur le marché croissant de l'investissement ESG et à d'éventuelles opérations de croissance externe.

Charterhouse a une expérience solide en matière d'investissement dans le secteur des services financiers et une compréhension approfondie du marché de l'investissement ESG. Parmi ses investissements figurent ERM, le plus grand cabinet de conseil en développement durable au monde, SLR Consulting, un leader mondial du conseil en ESG, et Siaci Saint Honoré, un leader mondial du courtage en assurance 'B2B'.