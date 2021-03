Charterhouse Capital Partners entre en négociations exclusives pour la cession de Cooper

(Boursier.com) — Charterhouse Capital Partners LLP annonce entrer en négociations exclusives pour la cession d'une participation majoritaire dans Cooper Consumer Health, l'un des principaux fabricants et distributeurs indépendants européens de médicaments en vente libre, à CVC Capital Partners Fund VII. La transaction est soumise, conformément à la réglementation en vigueur, à l'information et consultation des instances représentatives du personnel, ainsi qu'à l'obtention des autorisations réglementaires.

Cooper, dont le siège social est à Paris, a été acquis par Charterhouse en 2016. D'un champion national, l'entreprise est devenue une plateforme paneuropéenne de fabrication et distribution d'un portefeuille diversifié de médicaments OTC. Sous l'impulsion de Charterhouse, la société a plus que doublé en taille, grâce à une combinaison alliant croissance organique et opérations de croissance externe ciblées, permettant d'afficher un chiffre d'affaires avoisinant désormais les 500 millions d'euros. Ces dernières comprennent l'acquisition stratégique et l'intégration de Vemedia, une plateforme internationale de médicaments en vente libre, l'acquisition d'un important portefeuille de produits OTC de Sanofi, de même que neuf autres acquisitions intégrées avec succès, ayant permis d'étendre la gamme de marques.

Cooper dispose désormais d'une large plate-forme internationale, dotée d'une présence directe dans sept marchés européens et plus de 30 marchés à l'export. Il dispose d'un portefeuille de marques à la fois diversifié et complémentaire, positionnant Cooper comme un "one-stop-shop" auprès de sa large base de clients composés de pharmacies, grossistes et parapharmacies. L'entreprise est parfaitement placée pour accélérer son expansion internationale et sa croissance organique.

Dans le cadre de la transaction, Charterhouse réinvestirait de manière significative dans Cooper et continuera ainsi à soutenir la croissance et l'expansion internationale de l'entreprise, aux côtés de CVC - qui a choisi de s'associer au fondateur de Vemedia, Yvan Vindevogel, et à Avista, un fonds spécialisé dans la santé - et de l'équipe de management.

Vincent Pautet, Associé chez Charterhouse, a déclaré : "Il s'agit à nouveau d'un investissement de référence pour Charterhouse qui démontre une fois encore son expertise dans la transformation d'entreprises solides locales en véritables leaders européens. Ce fut un plaisir de travailler aux côtés d'une équipe de management de la qualité de celle de Cooper. Ensemble, nous avons créé la première plateforme indépendante de médicaments sans ordonnance en Europe. La société est parfaitement positionnée sur un marché en pleine croissance et très attractif, et nous nous réjouissons de continuer à accompagner son développement".