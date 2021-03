Chapter One Capital : nouvel acteur indépendant du conseil en financement et levée de fonds

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après avoir dirigé la société de gestion Anaxago capital aux côtés des fondateurs du groupe et levé les fonds de son premier véhicule d'investissement dédié au private equity immobilier, Sabrina Lenczner débute une nouvelle histoire avec la création de Chapter One Capital.

Apporter des solutions financières innovantes ou lever les capitaux nécessaires au développement des acteurs en croissance : opérations d'acquisition, de développement, de refinancement et de restructuration financière, telle est l'ambition de Chapter One Capital.

Dans le contexte actuel, marqué par la crise de la Covid-19 et l'inflation réglementaire, les démarches entreprises par les acteurs dans leur recherche de financement et leurs levées de capitaux, sont devenues longues, fastidieuses et parfois critiques...

"Notre expérience de la structuration financière, juridique et réglementaire ainsi que notre connaissance des investisseurs alternatifs, qu'il s'agisse des fonds d'investissement ou des investisseurs professionnels, est clairement notre atout. Cela nous permet, en toute indépendance, d'apporter des solutions efficaces et rapides en adaptant la ressource financière aux projets de nos clients" explique Sabrina Lenczner, CEO & Founder de Chapter One Capital.