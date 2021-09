Chapter One Capital : du mouvement à Paris

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Chapter One Capital a accompagné le fonds Premium Real Estate de WeInvest Capital Partners, lancé en juillet 2020 dans le cadre de sa première acquisition à Paris aux côtés du Groupe Property Partners, à l'origine du sourcing et également associé.

Cette transaction "off market" concerne un hôtel particulier situé dans le 16ème arrondissement, quartier Trocadéro, d'une superficie totale de 455m(2) répartie sur 5 niveaux. Elle illustre la thèse du fonds spécialisé dans l'immobilier prime et son positionnement en Europe.

"Cette opération vient souligner l'intérêt de nos investisseurs sur le marché du résidentiel haut de gamme à Paris. Cette classe d'actifs a connu une demande soutenue et ce malgré les restrictions liées aux différents confinements successifs. On constate que la mise en vente d'hôtels particuliers suscite toujours un vif intérêt compte tenu de leur rareté et des prestations exceptionnelles souvent offertes par ce type de bien" explique Sabrina Lenczner, CEO & Founder de Chapter One Capital.