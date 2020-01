Chahine Capital se développe dans une dynamique "Responsable"

Chahine Capital se développe dans une dynamique "Responsable"









(Boursier.com) — CHAHINE CAPITAL, société de gestion pionnière de la gestion quantitative Momentum, annonce que la Luxembourg Finance Labelling Agency (LuxFLAG) a accordé le label ESG à ses fonds : Digital Funds Stars Europe, Digital Funds Stars Europe Ex-UK, Digital Funds Stars Europe Smaller Companies et Digital Funds Stars US Equities.

LuxFLAG est une agence de labellisation internationale et indépendante fondée en 2006 qui a vocation à promouvoir l'investissement durable. L'agence accorde le label LuxFLAG aux fonds d'investissement qui intègrent les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l'ensemble de leurs processus d'investissement.

"Nous sommes ravis d'annoncer l'attribution du label ESG LuxFLAG à ces quatre fonds pour la période d u 1 er janvier au 31 décembre 2020. Le label ESG LuxFLAG est reconnu pour son exigence envers les fonds candidats et sa rigueur dans l'analyse de leur stratégie d'investissement, de l'intégration des critères ESG a u sein de leur processus d'investissement et leur transparence auprès des investisseurs. Ce sont des composantes clés pour être é ligible au label ESG LuxFLAG", déclare Sachin Vankalas, Directeur général de LuxFLAG.

"Nos fonds intègrent un filtre ESG complexe qui permet de prendre en compte les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance dans notre gestion et dans l'ensemble de nos process. Cette labellisation traduit notre volonté de nous inscrire dans le courant puissant et vertueux d'une finance responsable", ajoute Julien Bernier, Directeur des investissements et Gérant de portefeuille.