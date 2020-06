CGP Entrepreneurs continue à digitaliser son offre de service auprès des CGP du Groupement

(Boursier.com) — CGP Entrepreneurs, groupement spécialisé dans les services de gestion de patrimoine à destination des cabinets de conseillers en gestion de patrimoine, accélère la digitalisation de ses services pour continuer à apporter le meilleur accompagnement aux CGP du Groupement ainsi que son soutien dans un contexte économique compliqué. Plusieurs rencontres annuelles se maintiennent à distance grâce à des outils collaboratifs. C'est notamment le cas du prochain comité d'orientation stratégique qui se tiendra le lundi 15 juin prochain.

"Parce qu'en ces temps difficiles, se rassembler, échanger et communiquer n'aura jamais été aussi important. Que le partage des bonnes pratiques est deux fois plus important pour s'entraider et mieux rebondir, nous avons fait le choix de digitaliser nos services pour continuer à apporter le meilleur service et soutenir les cabinets partenaires que nous accompagnons", déclare Patrick Butteau, directeur général de CGP Entrepreneurs.

Ainsi, se tiendra le lundi 15 juin le comité d'orientation stratégique de CGP Entrepreneurs qui rassemble 2 à 3 fois par an les CGP membres de ce comité et l'équipe de direction.

Pour protéger au maximum les CGP participants, ce comité se tiendra à distance. Moment d'échange et de partage, cette réunion est aussi l'occasion de débattre de façon collective sur le fonctionnement du Groupement et de continuer à définir la stratégie de CGP Entrepreneurs. Au programme de cette réunion, divers sujets d'actualité tel que le bilan du confinement ou encore l'évolution de l'offre de services proposés aux CGP (ingénierie patrimoniale, Middle Office, Conformité).

Une poursuite de l'activité du Groupement facilitée grâce à la digitalisation

Si l'usage de la signature électronique était déjà mis en place avant le confinement et proposé aux cabinets du Groupement, l'utilisation de celle-ci s'est révélée d'autant plus utile pendant la période de confinement, tout comme la géolocalisation des cabinets partenaires, visible à tout moment sur internet.

De même, afin de garder le contact avec les conseillers en gestion de patrimoine et les aider à apporter le meilleur conseil à leur client en ces temps de crise où les marchés évoluent très vite, plusieurs visio-conférences animées par des spécialistes, jusqu'à 2 par semaine, ont été organisées et dédiées exclusivement aux CGP du Groupement. Au programme : évolution des marchés financiers, allocation d'actifs, investissement immobilier direct ou indirect, gestion de son image sur le Web, etc.

En outre, pour permettre aux CGP de répondre à leurs obligations de formation, le Groupement a lancé un programme de 10 formations validantes en immobilier. Ces sessions cumulent les 42 heures de formation nécessaires au renouvellement de la carte professionnelle de transaction immobilière.

Et, c'est sans compter, le développement accéléré de la notoriété de la marque sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Linkedin, en vue de garder le contact via l'envoi d'informations régulières avec la communauté de conseillers en gestion de patrimoine.