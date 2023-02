CGP Entrepreneurs a enregistré une collecte d'un quart de milliard d'euros en 2022

(Boursier.com) — Au 31/12/2022, CGP Entrepreneurs affiche une progression de +25% de sa collecte commerciale par rapport à l'année 2021, portée principalement par le secteur assurantiel, qui représente en 2022 80% de son activité.

En accompagnant les CGP dans la digitalisation de leur métier et dans la sécurisation de leur activité, CGP Entrepreneurs continue d'étoffer sa proposition de valeur avec une volonté constante de développer et de toujours adapter son offre de services, d'outils et de produits aux besoins des CGPI.

Dans ce cadre, l'année 2022 a été marquée par le lancement d'une nouvelle offre 360, qui allie un socle d'accompagnement avec des services et des outils à la carte. Un accompagnement réussi, puisque CGP Entrepreneurs affiche sur l'année 2022 une collecte de 249,9 ME, en hausse de 25% par rapport à l'année précédente.

29 cabinets ont rejoint CGP Entrepreneurs

Par ailleurs, cette croissance matérialise l'attractivité de CGP Entrepreneurs pour les cabinets indépendants souhaitant bénéficier de l'expertise et de l'accompagnement des équipes, avec six formules disponibles : Starter, Booster, Booster +, Sprinter, Sprinter + et enfin Performer.

La diversité de ces formules permet ainsi à chaque CGP de sélectionner celle adaptée à ses besoins. Un accompagnement qui continue donc de faire ses preuves, puisque 29 cabinets ont rejoint le Groupement en 2022.

Des perspectives 2023 sous le signe de l'innovation

CGP Entrepreneurs, qui fêtera cette année son 10ème anniversaire sur le marché du conseil en gestion de patrimoine, ambitionne de réaliser 300 millions d'euros de collecte et de séduire 40 nouveaux cabinets.

Dans ce cadre, plusieurs actions seront entreprises : proposer des produits dédiés au groupement en co-construction avec un Comité d'Orientation Stratégique qui regroupe l'équipe de direction et des cabinets partenaires, référencer des nouvelles fintechs, élargir la gamme de sélection de produits, muscler le service de conformité avec la mise en oeuvre du Plan de Continuité d'Activité, ou encore, accompagner les cabinets dans leurs besoins en recrutement. Enfin, CGP Entrepreneurs continuera à sensibiliser les cabinets partenaires autour de la finance durable, avec notamment la prise en charge du coût de la certification AMF Finance durable.

CGP Entrepreneurs, filiale du Groupe UFF Banque, dédié aux CGP libéraux, est un groupement spécialisé dans les services de gestion de patrimoine. Il accompagne les cabinets à la recherche de nouveaux leviers de croissance mais aussi les salariés désireux de se mettre à leur compte. CGP Entrepreneurs met à disposition des cabinets partenaires les services, les outils et les prestations nécessaires au développement de leur activité.