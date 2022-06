CFA Institute France présente le 'Young Women in Investment Program 2022'

(Boursier.com) — CFA Institute, la principale association mondiale des professionnels de l'investissement, en étroite collaboration avec l'association CFA Society France et AXA Investment Managers (AXA IM) en tant que sponsor principal, invite les jeunes femmes de tous horizons à soumettre leur candidature au programme "Young Women in Investment Program 2022" en France.

Cette initiative collaborative comprend des stages et des alternances rémunérés chez AXA IM et les autres institutions financières partenaires en France (Société Générale, Moody's, Cognizant et BlackFin).

Durant le mois de juin 2022, 15 jeunes femmes seront sélectionnées parmi celles qui postulent au programme. Elles peuvent provenir de n'importe quelle discipline universitaire, de préférence en formation STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques). Elles se verront offrir la possibilité de participer à un bootcamp (camp d'entraînement) en juillet 2022, où elles suivront une formation financière intensive de quatre semaines animées par la société de formation Fitch Learning. Cette formation inclura un programme d'apprentissage virtuel avec des webinaires interactifs, des vidéos, des quiz et des simulations pour développer des compétences financières et commerciales.

Chaque participante se verra ensuite proposer un stage (ou une alternance) rémunéré de six à douze mois à partir de septembre 2022 dans une des entreprises partenaires en France.

Le programme est ouvert uniquement aux femmes qui débuteront une année de césure, qui terminent leurs études en 2022 (et envisagent d'effectuer un stage de 6 mois) ou qui entreront en dernière année d'études en 2022 et envisagent d'effectuer une alternance de 12 mois. Les candidatures seront ouvertes jusqu'au vendredi 3 juin.

Pour plus d'informations et pour s'inscrire, visitez "Young Women in Investing Program 2022".

Sarah Maynard, responsable mondiale de la diversité, de l'équité et de l'inclusion au CFA Institute, "Notre initiative Young Women in Investment est en place depuis plusieurs années dans des pays tels que l'Inde et le Brésil. Cette année, en collaboration avec AXA IM, nous sommes ravis de lancer le programme en France, en Espagne et au Royaume-Uni. Il offre à des jeunes femmes d'horizons divers la possibilité de poursuivre une carrière dans la finance et de recevoir des offres d'emploi à temps plein. Le succès des programmes précédents nous a poussés à continuer à soutenir cette initiative. À ce jour, 5 institutions financières ont rejoint le programme et proposent des stages rémunérés à Paris. Nous les remercions de leur soutien pour aider les jeunes femmes à prendre leur place dans l'industrie financière."

Alejandro Hiniesto, CFA, directeur général de CFA Society France : "L'initiative YWII du CFA Institute est un pas de plus dans la bonne direction pour faire de l'égalité des sexes la norme dans le secteur de l'investissement. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous priver du talent des femmes dans ce secteur crucial. C'est avec une grande satisfaction que CFA Society France rejoint cette initiative avec le CFA Institute et d'autres Societies locales. CFA Society France soutiendra toute initiative de diversité, d'équité et d'inclusion avec toute son énergie et ses ressources. Nous invitons toutes les jeunes étudiantes ou jeunes diplômées qui souhaitent s'informer ou participer au programme à aller sur "Young Women in Investment Program 2022".