CF Invest : réalisation d'une acquisition en association avec le promoteur Groupe Canberra

(Boursier.com) — CF Invest, la société d'investissement du groupe ClubFunding, annonce la réalisation d'une acquisition en association avec le promoteur Groupe Canberra. Depuis sa création en 2019, CF Invest a acquis plus de 20 millions d'euros d'actifs en association.

Située à Asnières-sur-Seine, avenue des Grésillons, cette opération est localisée à proximité de la Seine ainsi que d'une ligne de métro et de RER. Ce projet de promotion-rénovation consiste en l'acquisition d'un ensemble immobilier à fort potentiel de 1.300 m2 composé de 22 logements et de 3 commerces.

L'ensemble mixte est composé d'un immeuble en R+5 et de deux immeubles en R+1. Le premier immeuble, construit dans les années 1930, est détenu depuis sa création par la même famille. L'ensemble consiste en la restructuration des actifs ainsi que la création de surfaces supplémentaires.

CF Invest et le Groupe Canberra ont signé l'acquisition de ce bien fin septembre 2021 et étaient conseillés par Maître Sevane Champault-Danielyan, du cabinet Champault & Dubuc notaires associés, ainsi que par Maîtres Germain Cooche et Amaury Guilloteau d'Affidavit Notaires.

Spécialisé en Île-de-France, le Groupe Canberra est un acteur de l'immobilier qui se positionne sur les services aux opérateurs immobiliers, le développement de projets en promotion et en réhabilitation.

Dans le cadre de cette opération, le groupe Canberra s'est associé à la plateforme leader du financement participatif immobilier en France, ClubFunding, pour une émission obligataire de 1,7 million d'euros, collectée en quelques heures à peine.

CF Invest poursuit sa croissance avec à ce jour 40 millions d'euros et une dizaine d'actifs en portefeuille.