CF Invest : acquisition d'un immeuble à Neuilly-Sur-Seine

CF Invest : acquisition d'un immeuble à Neuilly-Sur-Seine









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'opérateur immobilier CF Invest, filiale du groupe FBP qui comprend notamment l'activité ClubFunding dans le crowdfunding, annonce l'acquisition d'un immeuble en pleine propriété à Neuilly-Sur-Seine. Créé il y a un an, CF Invest compte déjà à son actif 6 opérations réalisées pour un montant de 34 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Situé dans le quartier dynamique des Sablons à Neuilly-Sur-Seine, à proximité de la Porte Maillot et du Bois de Boulogne, l'immeuble acquis par CF Invest bénéficie d'un environnement attractif et d'une excellente accessibilité en transports en commun. A usage mixte (commercial et résidentiel), ce bien immobilier offre un important potentiel de développement.

Dans cette transaction, CF Invest était conseillé par Maître Fabienne de la Porte des Vaux de l'Etude C&C Notaires.

Les opérations actuellement en portefeuille concernent des actifs de bureaux (Paris 11ème, 16ème, Yvelines), de commerces (Paris 12ème), et de promotion de logements neufs revendus en VEFA (Paris 20ème) à Paris et en Île-de-France.

Fort de ces premières opérations réussies, CF Invest affiche ses ambitions et vise 12 acquisitions d'ici un an pour un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros annuels. Actuellement, l'opérateur immobilier mène d'ores et déjà deux nouveaux projets (1.000 m(2) à Paris 20ème et 350 m(2) à Paris 11ème) dont les offres ont été acceptées.

"Avec CF Invest, notre stratégie est claire : nous souhaitons créer une brique complémentaire permettant des synergies avec les autres entités du groupe et avec nos clients. Récemment, nous nous sommes associés avec un promoteur immobilier, partenaire historique du groupe FBP, pour réaliser une résidence de 15 logements en co-promotion située aux pieds du village de Ménilmontant " commente David Peronnin, dirigeant de CF Invest.

"Nous nous positionnons sur des opérations à forte valeur ajoutée, dotées d'un potentiel de repositionnement ou de redéveloppement, disposant systématiquement d'un emplacement de qualité", complète Jean-David Boukris, Directeur du Développement chez CF Invest.