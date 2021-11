Certivia, le fonds viager solidaire de la Caisse des Dépôts, franchit le cap des 500 acquisitions

(Boursier.com) — Porté par la Caisse des Dépôts et une vingtaine d'investisseurs institutionnels français de premier plan, le fonds solidaire Certivia Viager, créé en 2014, franchit le cap des 500 acquisitions réalisées et confirme sa place de premier fonds viager institutionnel.

Le fonds viager institutionnel Certivia réunit désormais une capacité d'investissement de 350 Millions d'euros suite à sa levée de fonds réussie de 2020. La moitié des fonds levés ont déjà été investis dans plus de 500 opérations et Certivia prévoit d'atteindre les 1.000 acquisitions d'ici 2024.

Le fonds viager solidaire Certivia a été initié en réponse aux problématiques du vieillissement de la population, de la baisse tendancielle des retraites et des enjeux du maintien à domicile. Alors que 75% des retraités sont propriétaires de leur logement, l'immobilier constitue la principale épargne des français. Le viager est la solution qui permet de mobiliser ce patrimoine dormant tout en assurant aux retraités de conserver la propriété à vie de leur logement.

Certivia est classifié dans la catégorie des fonds à impact eu égard à sa contribution sociétale concrète. Près de 700 retraités de toute la France bénéficient déjà, en moyenne, d'un complément de revenu à vie de 1.020 euros par mois et d'un capital reçu immédiatement de 80.000 euros. Certivia répond ainsi pleinement aux besoins variés de ses bénéficiaires retraités.

Pour 51% d'entre eux, il s'agit d'augmenter leur pouvoir d'achat ou de protéger leur conjoint ; pour 23% l'objectif est d'effectuer des donations à leurs proches ; pour 21%, il s'agit de se faire plaisir (voyage, loisirs) ; enfin pour 5%, l'objectif est d'adapter ou rénover leur logement. Outre une opération totalement transparente et sécurisée, Certivia Viager assure un accompagnement des retraités dans la durée.