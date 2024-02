Cerruti 1881 loue le 53 avenue Hoche en intégralité

(Boursier.com) — L 'investisseur et asset manager Real I.S. vient de louer, en intégralité, son hôtel particulier du 53 avenue Hoche (Paris 8e) auprès de Cerruti 1881. Quelques semaines après l'achèvement de sa restructuration, cet ensemble immobilier proche de la place Charles de Gaulle va accueillir le siège de la maison de mode et de prêt-à-porter de luxe. Les équipes de Cerruti 1881 devraient s'y installer dès mars prochain...

L'hôtel particulier de 1854, acquis par Real I.S. en 2020, a bénéficié d'une profonde restructuration et d'une restauration de ses façades, réalisées en 18 mois par Axel Schoenert Architectes. Sur près de 1.500 m2, le 53 Hoche capitalise dorénavant sur un hall d'accueil double-hauteur, un design intérieur épuré, un jardin intérieur, une terrasse au 5e étage ainsi qu'une verrière d'envergure. Au-delà de ses espaces de travail d'une grande clarté et aux configurations variées, l'ensemble intègre à présent un volet serviciel de standing : station-vélos, espaces de détente ou à vocation événementielle... Le lieu peut accueillir jusqu'à 130 postes de travail sur plusieurs niveaux, labellisés WiredScore en raison de leur connectivité.

En transférant son siège au sein du 53 Hoche de Real I.S., Cerruti 1881 s'implante à une adresse prestigieuse dont les caractéristiques convergent avec l'esprit de la Maison. L'agencement unique, la qualité de la réhabilitation, l'espace disponible, la localisation et l'utilisation de procédés vertueux ont convaincu Cerruti 1881. Avec la sélection de cet hôtel particulier restructuré, la marque réaffirme son positionnement sur le segment du luxe contemporain. Outre le siège, le 53 Hoche accueillera également l'atelier et le studio de création de la Maison. Près d'une centaine de personnes travailleront sur site...