Cellprothera vient de lever 4,4 millions d'euros

(Boursier.com) — La startup mulhousienne Cellprothera, pionnière de la régénération cellulaire, vient de lever 4,4 millions d'euros. Une levée de fonds exceptionnelle qui fait suite à une année 2022 riche en avancées médicales, scientifiques et réglementaires.

Pour rappel, l'entreprise développe une thérapie unique au monde régénérant les tissus du coeur endommagés par un infarctus grâce à l'implantation de cellules souches.

Le plus : Ces dernières sont prélevées par ne simple prise de sang, puis démultipliées dans un automate dédié. Elles sont ensuite injectées dans la zone à réparer. Résultat, aucun rejet possible puisque le patient devient son "propre médicament".