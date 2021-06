Celeste lève un financement ESG de 260 ME

Celeste lève un financement ESG de 260 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les usages numériques et réseaux télécoms des entreprises sont en pleine explosion : outils de communication, travail à distance, e-commerce, formation en ligne... L'opérateur CELESTE, qui détient son propre réseau de fibre optique national, accompagne les entreprises dans cette transformation numérique en leur fournissant des solutions de connexion mais également de communication et d'hébergement des systèmes d'information dans le cloud privé.

Pour étendre encore son réseau, qui couvre actuellement 50% des entreprises en France, le Groupe CELESTE lève un financement bancaire de 260 ME.

Un financement bancaire à la hauteur des ambitions de CELESTE

Depuis 2 ans, CELESTE a mis en place une stratégie de croissance organique et externe, et a déjà réalisé 7 acquisitions. Outre le développement de son activité en France, CELESTE vient de démarrer son expansion en Europe avec le rachat de l'Opérateur Suisse VTX Telecom, en janvier dernier. CELESTE dépasse désormais les 100 ME de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois.

Afin de conduire cette croissance et pour investir dans la fibre optique et le cloud privé, CELESTE met donc en place un financement bancaire d'un montant total de 260 ME.

Emmené par des leaders européens du financement des infrastructures, la Société Générale et Santander, ce financement est par ailleurs soutenu par le pool de banques historiques de CELESTE et des banques internationales dont la Caisse d'Épargne Hauts de France, Kommunal Kredit, le LCL, la Caisse d'Épargne Midi Pyrénées, le CIC, Allied Irish Banks, BNP Paribas, Crédit du Nord et la BRED.

5 critères

Mis en place avec l'aide d'InfraVia, l'actionnaire majoritaire de CELESTE, ce financement bancaire est assorti de critères liés à la performance de Responsabilité Sociétale et Environnementale (ESG).

Les 5 critères retenus sont l'égalité hommes-femmes, la santé et la sécurité au travail, la résilience et la qualité, l'empreinte carbone et la cybersécurité. En fonction des objectifs atteints, liés à cette performance, les conditions du financement pourront évoluer.

"CELESTE est idéalement placé pour accompagner les entreprises dans la révolution numérique. Nous nous engageons depuis toujours à fournir un service de qualité reposant sur une infrastructure de haut-niveau. Nous sommes fiers de la confiance que nous accordent de nombreuses banques historiques et internationales actives dans le financement des infrastructures. Ce nouveau financement va nous permettre de renforcer nos capacités d'investissements et de soutenir notre plan de croissance. Il s'inscrit dans une démarche de développement durable et nous permet de consolider notre position de premier opérateur intégré et indépendant du marché de la fibre entreprises en France possédant sa propre infrastructure de réseaux", déclare Nicolas Aubé, président et fondateur de CELESTE.