Ceetrus a placé avec succès un green bond inaugural de 300 ME

Ceetrus a placé avec succès un green bond inaugural de 300 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ceetrus annonce avoir levé, le 19 novembre dernier, 300 millions d'euros via une émission obligataire verte, à échéance novembre 2026, assortie d'un coupon de 2,75%.

Marco Balducci, Directeur Financier de Ceetrus : "L'accueil très positif réservé à cette émission, sursouscrite près de quatre fois, traduit la confiance des investisseurs dans notre Vision".

Le produit de ce green bond servira au financement et/ou au refinancement d'actifs répondant aux critères RSE inscrits dans le Framework relatif à cette émission.

Assya Guettaf, Leader Positive Impact, a souligné : "Nous sommes fiers que notre émission inaugurale soit une émission Green. Elle consolide notre ambitieuse stratégie RSE "Carbone - et Territoires +" et appuie nos efforts en faveur du climat et des citoyens".

Avec cette opération inaugurale, Ceetrus poursuit sa stratégie de diversification de ses sources de financements et d'allongement de leur maturité. Pour mener à bien cet exercice, Ceetrus a été accompagnée par BNP Paribas & Natixis en tant que Global Coordinators & Green Structuring Advisors et CA-CIB, ING & la Société Générale en tant que Active Bookrunners.

Fondé en 1976, Ceetrus est un acteur global de l'immobilier en Europe, connu jusqu'en juin 2018 sous le nom d'Immochan. Jusqu'alors foncière commerciale, Ceetrus réinvente aujourd'hui ses sites commerciaux et co-construit des lieux de vie, dans une logique forte de partenariat avec les citoyens et les territoires. Ses sites combinent, autour du commerce, une offre de loisirs, des logements, des bureaux et des services. Acteur de la ville de demain, Ceetrus s'engage contre le changement climatique et inscrit ses activités dans une trajectoire 1,5o. Il se donne pour mission d'avoir un impact positif sur ses territoires d'implantation pour développer des connexions humaines et urbaines.

Son expertise porte sur les métiers de l'aménagement et de la promotion, de l'asset management, de l'exploitation de sites, de la commercialisation et de l'animation des communautés. Co-fondateur de la chaire "ESSEC-CEETRUS d'urbanisme et d'immobilier commercial" ; partenaire de LPO - Ligue pour la Protection des Oiseaux ; partenaire de Pro Bono Lab Factory.