Cedrus & Partners et Swiss Life AM France : les engagements du fonds IMMOBILIER IMPACT INVESTING portés à près de 100 ME

(Boursier.com) — Cedrus & Partners et Swiss Life Asset Managers France annoncent le second closing qui porte les engagements de leur fonds IMMOBILIER IMPACT INVESTING à près de 100 millions d'euros. Ce fonds, à destination des investisseurs institutionnels, est le premier fonds immobilier à impact social en France.

Lancé en avril 2019, ce fonds a pour objectif de reloger des personnes en difficulté via les deux associations partenaires le Samusocial de Paris et Habitat et Humanisme, tout en ayant un objectif de rendement pour les investisseurs. (T.R.I. cible de 3,5%).

Soutenu par le gouvernement et plus récemment par l'initiative French Impact du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, il a su réunir des investisseurs de référence engagés, caisses de retraite, assureurs, banques régionales, associations et fondations.

Les actifs de logements acquis par le fonds permettront de reloger entre 1.500 et 2.000 personnes au cours des 10 ans d'exploitation.

"Grâce aux investisseurs qui nous ont fait confiance, 2019 vient confirmer deux années de travail pour structurer ce projet de convictions qui permet aux associations de diversifier leurs ressources dans un contexte de baisse des dons et des subventions publiques ; de démontrer la pertinence de mettre autour de la table des entités qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble (associations, gestionnaire d'actifs et investisseurs) pour servir une cause et, avec le montant déjà levé, d'acheter à minima deux immeubles de logements neufs qui seront mis à disposition du Samusocial et d'Habitat et Humanisme" a déclaré Sébastien Roca, associé chez Cedrus & Partners.