CDP dévoile son classement annuel des meilleurs fonds actions en matière de performance climatique

(Boursier.com) — CDP dévoile son classement annuel des meilleurs fonds actions en matière de performance climatique. Les gestionnaires d'actifs français figurent en tête des leaders en termes de performance climatique avec plus de la moitié des récompenses attribuées dans les catégories actions européennes, actions globales et actions émergentes.

Des fonds actions de Swedbank, La Banque Postale, Mirova et Ecofi comptent parmi les 15 fonds récompensés par les "Climetrics Fund Awards"... Le classement annuel est basé sur la nouvelle méthodologie entièrement alignée sur les recommandations de la TCFD ('Task Force on Climate-related Financial Disclosure'), Climetrics, qui mesure l'impact climatique des fonds. Celle-ci attribue désormais une note aux valeurs qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre, favorisent la gestion des ressources en eau de manière durable et luttent contre la déforestation.

Trois catégories

Quinze fonds actions seront distingués à la cérémonie des "CDP Europe Awards" à Paris comme les fonds les plus performants en matière de lutte contre le changement climatique. Ce classement comprend 3 catégories : les actions européennes, les actions globales et les actions émergentes. Il s'appuie sur les nouvelles données relatives à la notation climatique des fonds, " Climetrics ", lancée par l'organisation à but non lucratif CDP et l'ISS-ESG en 2017.

Les prix seront remis au Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères à Paris, sous le Haut Patronage de M. Emmanuel Macron, Président de la République française.

La méthodologie "Climetrics" note de façon transparente et indépendante environ 17.000 fonds au niveau mondial sous la forme d'un score allant de 1 à 5 feuilles en utilisant une approche best-in-universe. Les 5 meilleurs fonds gérés activement pour chaque catégorie ont été sélectionnés en fonction de leur notation "Climetrics" sous-jacente parmi des centaines de fonds ayant obtenu la meilleure note de 5 feuilles dans les catégories actions européennes et actions globales. Les cinq meilleurs fonds de la catégorie actions émergentes ont également été récompensés.

Nouvelle méthodologie

Ce classement s'appuie sur la nouvelle méthodologie publique de Climetrics... Elle mesure la performance climatique des participations d'un fonds, la gouvernance de la société de gestion qui gère le fonds sur les questions climatiques et sa politique d'investissement, afin de permettre aux investisseurs d'identifier les fonds bien positionnés dans le cadre de la transition vers une économie bas carbone.

La notation Climetrics est surtout déterminée par les participations d'un fonds d'investissement, donc fortement influencée par les décisions d'investissement prises par son équipe de gestion. À l'aide des données CDP, d'ISS-ESG et d'autres sources, Climetrics calcule dans quelle mesure les sociétés détenues par le portefeuille d'un fonds divulguent et gèrent les risques et opportunités matériels liés au changement climatique, à la gestion durable des ressources en eau et à la déforestation, qui se trouvent au coeur des préoccupations des marchés financiers en matière de risques climatiques.

Nouveau facteur

Un nouveau facteur de matérialité permettant de calculer les notes au niveau des portefeuilles s'ajoute désormais à la méthodologie mise en place... Ce critère attribue des notes plus élevées à des entreprises qui font certes face à des risques significatifs pour le climat, l'eau ou les forêts, mais qui communiquent dessus et les gèrent de façon satisfaisante, par exemple en fixant des objectifs fondés sur une approche scientifique afin de réduire les émissions conformément au niveau nécessaire pour limiter le réchauffement climatique à 1,5oC.

Nico Fettes, Responsable du programme Climetrics chez CDP, déclare : "Il faut de toute urgence que les investisseurs fassent des progrès plus rapidement pour orienter les capitaux vers des entreprises à plus faibles émissions de carbone et avec des modèles économiques plus durables. Une plus grande transparence au sein de l'industrie des fonds d'investissement est essentielle à ce processus. L'objectif de Climetrics est de permettre aux investisseurs d'être confiants dans leurs investissements. Nos prix reconnaissent l'approche plus progressive de certains fonds pour réduire les risques à long terme du changement climatique sur leurs investissements."

Transparence oblige

Les fonds récompensés se distinguent en investissant généralement dans des entreprises qui publient leurs données climatiques de manière plus complète et transparente et font preuve d'une solide connaissance et bonne gouvernance des risques climatiques encourus, en adoptant les meilleures pratiques du marché (fixation d'objectifs basés sur la science, transition vers les énergies renouvelables et incitation des fournisseurs à réduire leurs émissions...).

Il s'agit de la deuxième édition des prix pour les fonds notés par Climetrics et la première fois que les catégories actions globales et actions émergentes sont primées.

Les sociétés de gestion La Banque Postale et Ecofi ont toutes deux plus d'un fonds primé et les gérants d'actifs français ont obtenu plus de 50% de tous les prix. Ces résultats soulignent le rôle de premier plan des investisseurs français dans la transition vers une économie bas carbone, à même de protéger davantage les ressources naturelles limitées de la planète...