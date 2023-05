CDC Investissement Immobilier signe sa première acquisition en Allemagne à Munich avec FOM Real Estate

(Boursier.com) — CDC Investissement Immobilier, pour le compte de la Caisse des Dépôts, et FOM Real Estate ont récemment signé l'acquisition, en joint-venture (CDC 90% / FOM Real Estate 10%), d'un immeuble de bureaux situé dans le centre de Munich. Le transfert de propriété devrait intervenir avant l'été.

Il s'agit d'un immeuble d'environ 4.500 m(2) situé le long de Sonnenstrasse, le boulevard qui longe la vieille ville de Munich, à proximité des hubs de transports de Sendlinger Tor, Karlsplatz et de la gare centrale.

Cet actif, encore partiellement loué, va faire l'objet d'une restructuration complète pour offrir un produit aux derniers standards, notamment sur le plan environnemental, et répondre à la forte demande pour ce type de produits dans le centre de Munich. FOM Real Estate, operating partner de l'opération, sera en charge de la restructuration et de la gestion de l'actif.

Il s'agit de la première opération directe en Allemagne de CDC Investissement Immobilier, dont la stratégie d'investissement internationale se concentre sur le "top 7" allemand, Londres et les autres principales métropoles d'Europe de l'Ouest.