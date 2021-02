CDC Investissement Immobilier acquiert un immeuble de bureaux à Paris 18ème

(Boursier.com) — CDC Investissement Immobilier (pour le compte de la Caisse des Dépôts) annonce la finalisation de l'acquisition d'un ensemble immobilier de bureaux loué, situé dans le 18ème arrondissement de Paris, entre les stations Barbès-Rochechouart et Abbesses.

L'actif, construit au XIXème siècle et développant 17.000 m(2), fera l'objet d'un programme de restructuration au départ du locataire en place, en phase avec la stratégie de CDC Investissement Immobilier axée sur des opérations créatrices de valeur et ambitieuses en termes de performance environnementale, notamment dans Paris.

CDC Investissement Immobilier était conseillé par l'étude Wargny (Maître Nicolas Masseline), le cabinet BG2V (Maître Quentin Leroux) et la société Essor (Julien Goubin).