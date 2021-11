CDC Investissement Immobilier acquiert un ensemble de 50.000 m(2) à Ivry-sur-Seine

(Boursier.com) — CDC Investissement Immobilier acquiert auprès d'Emerige

un ensemble immobilier de 50.000 m(2) pour y installer

un futur site de la Caisse des Dépôts à Ivry-sur-Seine.

Emerige et CDC Investissement Immobilier annoncent la signature d'une vente en état futur d'achèvement de deux immeubles de 50.000 m(2) de bureaux dans la ZAC Ivry Confluences à Ivry-sur-Seine, qui accueillera des équipes franciliennes de la Caisse des Dépôts.

Un projet d'ampleur au coeur de la ZAC Ivry Confluences

La ZAC "Ivry Confluences", portée par Sadev 94 depuis plus de 10 ans maintenant, poursuit l'objectif de reconquête des friches industrielles, témoin du passé ouvrier de la ville. A

Aussi, le projet porte l'empreinte des engagements forts de la Municipalité pour la justice sociale et écologique :

-Agir pour le logement pour toutes et tous à hauteur de 40% des projets, dont la moitié en logement social.

-Contribuer à la transition écologique avec la création de nombreux espaces verts, la réappropriation des berges de Seine par les habitants mais aussi le réseau de chauffage urbain raccordé à la géothermie.

-Maintenir un haut niveau de services publics pour répondre aux besoins des habitants (écoles, gymnases, crèches et équipement de citoyenneté).

-Préserver l'équilibre entre l'habitat et l'emploi pour une ville animée et afin de réduire les trajets domicile-travail.