CDC Investissement Immobilier acquiert l'immeuble Easy à Paris (9ème)

(Boursier.com) — CDC Investissement Immobilier s'est porté acquéreur pour le compte de la Caisse des Dépôts de 50% de l'immeuble Easy situé dans le IXème arrondissement de Paris, 21 rue de Châteaudun, à l'angle avec la rue Laffitte. La Caisse des Dépôts qui possédait déjà 50% de l'actif en devient ainsi l'unique propriétaire. Pour CDC Investissement Immobilier cette opération s'inscrit dans sa stratégie de renforcement de l'exposition de son portefeuille à Paris.

Easy est immeuble de bureaux de style Art déco construit dans les années 30 et entièrement restructuré entre 2017 et 2019 par DTACC Architecture. Développant 11.200 m(2), il est entièrement loué depuis sa livraison à deux locataires de qualité, Younited Credit et Datadog France.

Conformément aux engagements portés par CDC Investissement Immobilier en matière de transition écologique et énergétique, la restructuration d'Easy a permis d'améliorer significativement la performance énergétique de l'immeuble et de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. Easy répond ainsi aux meilleurs standards environnementaux avec les certifications HQE Rénovation et BREEAM RFO Very Good ainsi que les labellisations BBC Effinergie Rénovation et Biodivercity.