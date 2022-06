CBRE renforce son activité grâce à l'acquisition de la société Green Soluce

(Boursier.com) — CBRE , leader mondial du conseil en immobilier d'entreprise, renforce son activité grâce à l'acquisition de la société Green Soluce, principal acteur du conseil en développement durable, RSE et ESG appliqués à l'immobilier et la ville.

Par cette acquisition, CBRE renforce ses capacités de conseil en ESG, afin de répondre aux enjeux des entreprises en termes de responsabilité environnementale et sociale.

"L'intégration de Green Soluce nous permet d'accroitre significativement notre activité de conseil en ESG et ainsi d'offrir à nos clients un accompagnement innovant dans le déploiement de leur stratégie RSE", explique Fabrice Allouche, Président de CBRE France. "Nous sommes ravis d'accueillir les collaborateurs de Green Soluce au sein de CBRE afin d'apporter, ensemble, une offre de services adaptée à tous nos clients."

Ella Etienne-Denoy, Présidente de Green Soluce, a déclaré : "Rejoindre CBRE est pour nous une opportunité incroyable de donner encore plus de force à la transition environnementale, économique et sociale de l'immobilier et de la ville de demain. La capacité de conception, d'analyse et de mise en oeuvre des équipes de CBRE, combinée à notre expertise, nous permet de changer d'échelle. Nous allons pouvoir offrir à un plus large éventail d'entreprises et d'organismes publics, un niveau de conseil jamais atteint dans le secteur, fondé sur des services stratégiques et opérationnels pleinement intégrés."

Green Soluce SAS, fondé par Nicolas Régnier, accompagne les organisations privées et publiques à aborder la transition vers l'ESG avec audace et esprit d'innovation depuis plus de 10 ans. L'intégration et l'anticipation des enjeux environnementaux et sociaux dans leurs activités permet aux entreprises non seulement de limiter l'impact négatif mais également de créer de la valeur durable en combinant transformation environnementale et digitale.