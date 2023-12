CBRE réalise une transaction emblématique avec Deloitte dans la Tour To-Lyon

(Boursier.com) — CBRE , leader mondial du conseil en immobilier d'entreprise, est fier d'annoncer la signature d'une transaction emblématique avec Vinci et Apicil pour l'installation de Deloitte dans la Tour To-Lyon, nouveau symbole du renouveau du quartier des affaires de la Part-Dieu. Avec ses 42 étages de bureaux, la tour offre une vue exceptionnelle sur la métropole lyonnaise. A la livraison en novembre 2023, la tour To-Lyon a déjà atteint un taux d'occupation de 85%. CBRE avait accompagné APICIL dans l'acquisition et la prise à bail de la tour en 2019.

"La Tour To-Lyon nous est apparue comme l'immeuble idéal pour Deloitte qui recherchait un bureau de dernière génération offrant des aménagements de haute qualité et une connexion facile avec son siège parisien via le TGV" a déclaré Emmanuel Bousson, Directeur Bureaux CBRE.

La tour, située à proximité de la gare Part-Dieu et à moins de 2H de leur siège parisien répondait parfaitement à leurs critères. Deloitte occupera les étages 28 et 29 de la tour, et marque ainsi sa présence dans les deux principaux Centre d'affaires de Paris et de Lyon.