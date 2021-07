CBRE et Generali créent une co-entreprise

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Generali Real Estate et CBRE, leader mondial des services en immobilier d'entreprise ont signé un accord en vue de créer une co-entreprise (Joint Venture) dédiée à la gestion immobilière du portefeuille de bureaux et de logements de la filiale française de Generali Real Estate. La co-entreprise, qui opèrera sous le nom CBRE, est conçue comme un partenariat à long terme pour le Property Management dédié à ce portefeuille. Cette opération vise à améliorer l'efficacité de la gestion immobilière et la qualité du service clients dans l'ensemble du portefeuille, en associant l'expérience éprouvée des équipes de property management de Generali à la plateforme de services de gestion immobilière innovante de CBRE, particulièrement en pointe en matière de d'enjeux environnementaux et digitaux.

Le portefeuille se compose de 94 immeubles totalisant 660.000 m(2). La majorité des actifs sont des immeubles "core" et "trophy", avec 80% de bureaux et 20% de logements. Environ la moitié des actifs sont situés dans le QCA à Paris, le reste étant situé en Île-de-France et à Lyon.

Sébastien Pezet, Directeur Général de Generali Real Estate Western Europe Region commente : "Ce partenariat avec CBRE est la concrétisation d'une réelle opportunité d'améliorer notre approche du property management notamment sur les volets de l'innovation, de l'environnement et de gestion de la relation clients. Dans un contexte de marché disrupté par les mutations du smartworking et du coliving, ce Joint-Venture prend tout son sens et améliorera résolument la qualité de service pour nos clients, tout en apportant une approche plus digitalisée et durable qui permettra à nos immeubles de monter en gamme."

Fabrice Allouche, Président de CBRE France a déclaré : "Nous sommes très heureux de renforcer nos liens avec Generali et d'apporter toute la puissance de notre expertise en matière de gestion immobilière, ainsi que notre expérience de la gestion d'actifs prestigieux et de locataires de premier ordre pour améliorer le bon fonctionnement et la performance de gestion de ce portefeuille exceptionnel."