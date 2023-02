CBRE : du mouvement

(Boursier.com) — CBRE , leader mondial du conseil en immobilier d'entreprise renforce ses équipes logistiques en régions et annonce la nomination de Karine Paul-De Neef, MRICS, au poste de Directrice Activités & Logistique au sein des agences de Nantes et Rennes. Basée à Nantes, Karine Paul-De Neef aura pour missions de développer le leasing et l'investissement de l'Arc Atlantique et sera rattachée à Ségolène Bianchi, Directrice Régionale Nantes et Rennes et à Pierre-Louis Dumont, Directeur Exécutif Agence I&L France.

"Avec près de 300.000 m2 placés, 2022 aura été une année dynamique en Activités & Logistique sur Nantes et Rennes. C'est d'autant plus positif que bon nombre d'utilisateurs n'ont pas pu concrétiser leurs projets d'implantation faute d'offres disponibles sur de nombreux secteurs. Pour faire face à l'essor du e-commerce et de la logistique urbaine, une réponse locale experte et adaptée aux défis logistiques des clients est nécessaire" commente Ségolène Bianchi.

Ces demandes proviennent à la fois d'utilisateurs qui cherchent à renouveler leur immobilier, à se développer pour répondre à la croissance de l'activité veulent avoir un maillage territorial plus fin mais aussi provient de nouveaux entrants qui souhaitent profiter du dynamisme économique de ces territoires.

"La stratégie du groupe CBRE est de conforter son expertise nationale grâce à un maillage régional d'experts et ainsi répondre aux exigences et évolutions du marché. Karine Paul-De Neef, professionnelle reconnue, dispose d'une expérience de près de 20 ans en immobilier d'entreprise, ce qui lui permettra d'accompagner au mieux les clients investisseurs, promoteurs-constructeurs et utilisateurs dans leur stratégie en immobilier logistique sur le croissant Ouest" a déclaré Pierre-Louis Dumont.