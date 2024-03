CBRE accompagne Sono Hospitality BV dans l'achat de l'Hôtel Dame Des Arts à Saint Germain-des-Prés

(Boursier.com) — CBRE , leader mondial du conseil en immobilier d'entreprise, accompagne Sono Hospitality BV, la branche européenne du groupe coréen Sono International, dans l'achat de l'Hôtel Dame Des Arts à Saint Germain-des-Prés. Cet hôtel haut de gamme, a ouvert ses portes début 2023 après une importante rénovation. Depuis, l'Hôtel Dame des Arts s'est vu décerner de nombreuses distinctions, notamment une place dans le classement des 20 meilleurs hôtels Condé Nast aux Paris Readers' Choice Awards l'année dernière.

L'établissement dispose d'un rooftop offrant une vue à 360 degrés sur les monuments les plus emblématiques de la capitale et se trouve à quelques pas de la cathédrale Notre-Dame de Paris et du musée du Louvre.