CBRE accompagne la Ligue de Football Professionnel dans l'acquisition de son futur siège social auprès de la CRPN

(Boursier.com) — CBRE , leader mondial du conseil en immobilier d'entreprise a accompagné la Ligue de Football Professionnel (LFP) dans l'acquisition de son futur siège social situé boulevard de Courcelles auprès de la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile (CRPN).

L'immeuble d'une surface de 3.560 m(2), situé au 34-36 boulevard de Courcelles dans le 8ème arrondissement de Paris, fait l'objet d'une rénovation d'envergure. La LFP, qui a financé l'acquisition de l'immeuble par l'intermédiaire d'un crédit-bail, poursuivra le projet de rénovation initiée par la CRPN pour y installer son futur siège social. La livraison est prévue au premier trimestre 2024.

"Malgré les incertitudes économiques et financières actuelles, cette transaction démontre toute la résilience et le dynamisme du marché de la vente utilisateurs" constate Franck Dray, Executive Director Vente Bureaux Vides de CBRE France.

Sur cette opération, la LFP était conseillée par CBRE (Vente Bureaux Vides : Franck Dray et Sébastien Lejuez), l'étude C&C Notaires (Laurent Hosana et Adjokè Mamah) et le Cabinet YM Avocats (Yaelle Molho et Anna Fornacciari).

La CRPN était conseillée par l'étude a contrario notaires (François Pourrier, Pierre Vignalou, Léa Alpy et Vivien Baufumé), le Cabinet Gide (Antoine Mary, Cécile Régnier, Bertrand Jouanneau, Vincent Michaux, Alexandre Gauthier et Thomas Brusq) et la société Delpha Conseil (Sophie Contet).