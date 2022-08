CBRE a renforcé son activité grâce à l'acquisition de la société Green Soluce

(Boursier.com) — CBRE , leader mondial du conseil en immobilier d'entreprise, a renforcé son activité grâce à l'acquisition de la société Green Soluce, principal acteur du conseil en développement durable, RSE et ESG appliqués à l'immobilier et la ville.

Par cette acquisition, CBRE renforce ses capacités de conseil en ESG, afin de répondre aux enjeux des entreprises en termes de responsabilité environnementale et sociale.

"L'intégration de Green Soluce nous permet d'accroitre significativement notre activité de conseil en ESG et ainsi d'offrir à nos clients un accompagnement innovant dans le déploiement de leur stratégie RSE", explique Fabrice Allouche, Président de CBRE France. "Nous sommes ravis d'accueillir les collaborateurs de Green Soluce au sein de CBRE afin d'apporter, ensemble, une offre de services adaptée à tous nos clients."