Cathay Capital lance un fonds santé de 500 millions d'euros

(Boursier.com) — Cathay Capital a annoncé le lancement de Cathay Health, un nouveau fonds mondial de 500 millions d'euros dédié à l'investissement et spécialisé dans la convergence entre la santé, les sciences de la vie et la 'tech'.

S'appuyant sur le succès de l'historique d'investissement et de la plate-forme Cathay, le nouveau fonds se concentrera sur les entreprises en phase de développement de produits et de croissance des ventes à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, dont les produits innovants basés sur les nouvelles technologies catalyseront des avancées révolutionnaires en médecine.

Cathay Health représente la dernière expansion de Cathay Capital, qui a déjà investi près de 500 millions d'euros dans le secteur de la santé à ce jour, dans 33 entreprises sur trois continents, par le biais de ses groupes de capital-investissement et de capital-risque. Cathay Health renforce l'engagement de Cathay Capital dans le secteur de la santé et s'appuiera sur sa plateforme pour catalyser la collaboration transfrontalière entre les investisseurs, les startups, les entreprises établies et les multinationales afin d'élaborer des solutions transformantes face aux défis les plus pressants du secteur.

Cathay Health se focalise sur 6 domaines clés : les outils des sciences de la vie, les diagnostics, l'innovation dans les essais cliniques, les thérapeutiques avancées, les nouveaux modèles de soins et les dispositifs et matériaux médicaux de nouvelle génération. Avec des tailles de tickets d'investissement allant de 5 à 50 millions d'euros, le fonds investira dans des tours de financement de série A à D, en tant que chef de file ou co-investisseur, avec des réserves pour les tours de table suivants.

Le fonds a déjà investi dans trois entreprises : la société française Tissium (biopolymères pour la réparation de tissus), la société de biotech pré-clinique américaine Kojin Therapeutics (découverte de médicaments ciblant la ferroptose) et le studio de création d'entreprises américain Initiate (vétérans de la création de startups à l'interface tech-santé).