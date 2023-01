Cashbee propose le meilleur livret rémunéré du marché à 1,45%

(Boursier.com) — L 'application spécialiste de l'épargne mobile annonce l'augmentation du taux de son livret rémunéré de 1,20% à 1,45%, et "propose ainsi le livret rémunéré le plus compétitif du marché". Un compte peut être ouvert à partir de 10 euros, sans véritable limite de montant maximum...

Pour tout nouveau client, Cashbee propose également un taux bonifié de 3% pendant 4 mois, dans la limite de 150 000 euros, puis de 1,45% les mois suivants. Le 4ème mois de bonification est assuré par Cashbee, qui verse la différence entre le 1,45% de la banque et le 3% sous forme de bonus.

Cashbee en quelques chiffres

-250 millions d'Euros d'encours d'épargne confiée.

-Plus de 9.000 clients.

-Un livret rémunéré gratuit et sans risques, plusieurs placements à long terme, tous accessibles depuis un smartphone.

-Cashbee est agréé établissement de paiement par la banque de France (ACPR) et donc soumis aux plus hauts standards de sécurité.

A propos de Cashbee

Cashbee, fintech française spécialiste de l'épargne mobile, met l'argent au service de ses utilisateurs. Son application offre des produits d'épargne accessibles, complémentaires et engagés. Au total, ce sont près d'une dizaine de produits d'épargne qui sont accessibles dans l'app.

Le tout, dans une simplicité d'utilisation et des conditions commerciales rares.

Accompagné par Platform58, l'incubateur de La Banque Postale, Cashbee a lancé son application d'épargne en 2019. Elle compte aujourd'hui des milliers d'utilisateurs qui lui confient plus de 250 millions d'euros. Cashbee est un établissement de paiement agréé par l'ACPR et soumis à ce titre aux plus hautes exigences de sécurité.