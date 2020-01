Cashbee lance son application d'épargne sur le système d'exploitation Android

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Cashbee, société française spécialiste de l'épargne digitale, lance son application d'épargne sur le système d'exploitation Android, afin de permettre au plus grand nombre d'épargner plus et mieux... Déjà sur iOS depuis septembre 2019, Cashbee est désormais disponible sur Android. L'application permet de rémunérer son argent en le transférant de son compte courant vers un compte rémunéré, de manière simple, optimale et parfaitement sécurisée.

"L'application Cashbee répond ainsi aux fortes attentes des épargnants en matière de digitalisation : selon une étude réalisée par Cashbee en 2019, 30% des Français utilisent leur smartphone pour piloter leur épargne (proportion qui monte à 60% pour les 18-29 ans)" souligne l'établissement.

L'alternative à un Livret A de moins en moins rémunérateur...

Plusieurs millions d'euros ont d'ores et déjà été épargnés par les milliers d'utilisateurs de Cashbee, qui font ainsi travailler l'argent qui "dort" habituellement sur leurs comptes courants sans être rémunéré...

Marc Tempelman et Cyril Garbois, co-fondateurs, commentent : "Nous sommes très heureux de la confiance que nous accordent nos utilisateurs comme en témoigne la croissance des encours épargnés sur Cashbee. Cette croissance s'accompagne de retours extrêmement positifs sur l'expérience utilisateur et la simplicité d'usage. Maintenant que l'application est disponible sur tous les téléphones, nous proposerons bientôt de nouveaux services et fonctionnalités, avec le même objectif : permettre aux Français d'épargner plus et mieux."