(Boursier.com) — Cashbee , en partenariat avec My Money Bank, annonce la hausse du taux de son livret rémunéré à 2,5%. Complété par l'offre d'ouverture réévaluée à 4% les 3 premiers mois, le rendement de son livret rémunéré dépasse désormais 2,8% la première année.

Comptant à ce jour plus de 300 millions d'euros d'épargne confiée par plus de 10.000 clients, l'application spécialiste de l'épargne mobile offre pour toute nouvelle ouverture de compte un taux bonifié à 4% les trois premiers mois dans la limite de 150.000 euros, et se positionne en véritable complément au Livret A, plafonné à 22.950 euros.

Le livret rémunéré Cashbee peut, lui, accueillir jusqu'à 1 million d'euros. A noter que le taux de 4% servi sur les deux premiers mois par le livret rémunéré est soumis aux prélèvements fiscaux et sociaux en vigueur, tandis que le complément de rémunération versé le troisième mois est offert par l'application sous forme de "bonus Cashbee", non soumis à imposition.

Marc Tempelman, co-fondateur de Cashbee, a déclaré : "Avec cette hausse des taux, nous sommes fiers de proposer une nouvelle fois aux épargnants français et aux utilisateurs de Cashbee le livret rémunéré le plus compétitif du marché, offrant une expérience utilisateur unique d'épargne et de placement 100% mobile, par des démarches simplifiées et une ouverture de compte rapide et sécurisée."