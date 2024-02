Carton Vert lève 1,4 ME pour développer la filière du réemploi de cartons en France

(Boursier.com) — Carton Vert permet de donner une seconde vie aux cartons grâce au réemploi... Cette nouvelle filière créée par la start-up permet de réutiliser les cartons des industriels au lieu de les jeter ou de les recycler. En bénéficiant d'un tour de table de 1,4 ME mené auprès de la Banque des Territoires pour le compte de l'Etat au titre du programme Territoires d'innovation de France 2030, du fonds d'investissement du Groupe L'Occitane (Obratori), du réseau de Business Angels'Impact Business Angels' en tant qu'investisseurs historiques et des entreprises Equipstore Packaging, Fininco et SYBE Ingénierie, trois acteurs métiers essentiels à sa croissance, Carton Vert souhaite accélérer son développement sur le territoire français...