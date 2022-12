Cartan Trade réalise une levée de fonds auprès de Intact Financial Corporation

(Boursier.com) — Cartan Trade, le nouvel acteur d'assurance-crédit en France et en Europe, poursuit sa forte dynamique de croissance en ouvrant son capital à un investisseur, Intact Financial Corporation (TSX :IFC), le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde. Grâce à son investissement, Intact devient un actionnaire minoritaire significatif aux côtés des partenaires fondateurs.

Au total, en incluant l'investissement d'Intact et le soutien continu de ses partenaires financiers de long terme, SV One SAS (holding de SCOR ventures), Bpifrance via son fonds Large Venture, et Quattro Holding (holding d'investissement réunissant plusieurs personnalités qualifiées de l'assurance-crédit en Europe), Cartan Trade a levé 11 millions d'euros de capitaux supplémentaires en moins d'un an...