Carmignac renforce sa franchise alternative

(Boursier.com) — Carmignac annonce l'arrivée de deux gérants long-short au sein d'une équipe de gestion alternative renforcée. Johan Fredriksson a rejoint la société le 21 juin 2023 et Dean Smith prendra ses fonctions le 1er septembre 2023.

Dean et Johan sont des investisseurs expérimentés. Ils rejoignent Carmignac après avoir travaillé chez TT International, où ils cogéraient une stratégie actions long-short européennes. Depuis son lancement en 2019, la stratégie qu'ils géraient précédemment a généré de solides performances ajustées du risque, plaçant le fonds dans le premier quartile de sa catégorie. La priorité accordée par le duo à la gestion des risques et à la limitation des pertes en capital s'est avérée particulièrement efficace au cours de deux périodes récentes de turbulence sur les marchés. Pendant la crise du Covid-19, au premier trimestre 2020, alors que les marchés actions européens ont chuté de plus de 20%, la stratégie a enregistré une performance positive la plaçant dans le premier quartile de sa catégorie. En 2022, une année particulièrement difficile sur les marchés, le duo a également généré une performance positive, plaçant là encore la stratégie dans le premier quartile de sa catégorie.

"L'arrivée de Dean et Johan est une nouvelle étape de la stratégie de Carmignac qui vise à renforcer son offre alternative et enrichir son expertise de gestion dans ce domaine. Au cours des 12 derniers mois, Carmignac a recruté six spécialistes alternatifs et renforcé sa gamme de fonds alternatifs" commente l'établissement. "En particulier, Dean et Johan viennent renforcer la franchise long-short actions européennes de la société, qui s'est considérablement développée ces dernières années".

Afin de poursuivre le développement dans cette classe d'actifs, dont les stratégies ont une capacité limitée, Carmignac a décidé de scinder sa stratégie long-short actions européennes (qui comprend une SICAV luxembourgeoise et un FCP français) en deux stratégies distinctes.

Malte Heininger conserve la gestion du compartiment de la SICAV qui demeure inchangé. Dean et Johan reprendront la gestion du fonds du FCP à compter du 1er septembre 2023. À cette date, le fonds changera de nom et deviendra Carmignac Absolute Return Europe (CARE).

Les deux stratégies seront gérées de manière indépendante, avec des limites de capacité distinctes. Bien que la stratégie d'investissement de CARE reste inchangée, le duo gérera le fonds en accordant une attention particulière à la gestion des risques et à la volatilité, et intégrera une dimension d'analyse macro-économique.

Cette proposition de valeur renforcée élargit l'offre de fonds long-short européens de la société, permettant ainsi aux investisseurs d'accéder à une gamme plus large de solutions d'investissement.

Maxime Carmignac, Managing Director de Carmignac UK et responsable du développement stratégique produits, a commenté : "L'appétit des investisseurs pour les stratégies décorrélées des marchés s'est accru en complément de leur allocation coeur. Nous sommes ravis de continuer à attirer certains des meilleurs talents de notre industrie, en développant en parallèle notre offre de fonds alternatifs et ainsi constituer une gamme complète de solutions conçues pour répondre aux différents besoins des investisseurs.

Carmignac a désormais fait ses preuves sur l'expertise long-short. Dean et Johan seront de précieux atouts pour notre équipe de gestion alternative renforcée et pour l'ensemble de notre équipe d'investissement. Leur large expérience et leurs compétences en gestion des risques nous seront très utiles alors que notre expertise long-short se renforce, dans l'intérêt de nos clients".